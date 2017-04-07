大同董事改選爭議 法院裁定延長緊急處置3日

2017-04-07 17:39

〔記者李靚慧／台北報導〕針對欣同投資顧問公司對大同（2371）提出暫時狀態假處分的緊急處置，台北地方法院今（7）日裁定，將原有至4月7日的效期延長3天，至4月10日止。新同投顧董事長林宏信表示，「尊重」且「肯定」法官的作為，對於最後的結果抱持審慎樂觀態度，期待廣大股東的權益，能獲得保障。

上週3（3月29日）大同公司董事會審查董事改選被提名人資格，結果市場派提名的10人，均被大同依「公司法第192條之1第四項」相關資料缺件等因素，全數遭否決，導致董事改選候選人名單中，僅有公司派提名人。

上週5（3月31日）屬於大同小股東自救會的欣同投資顧問公司，立即對大同提出暫時狀態假處分的緊急處置，欣同投顧董事長林宏信今日指出，該公司於3月31日提出的緊急處置，獲台北地方法院裁准。依民事訴訟法，有效期為7天，法官得裁定延長，但僅能延長3天一次。

林宏信強調，在有效期間內，該公司持續盡所有努力，以法理、股東權益、維護永續經營等面向，向法院爭取假處分聲請裁准。

至於在效期到期日，法官為何裁定延長？林宏信分析，可能是該案屬於攸關股東權益的案件，法官也必須以最謹慎的態度、周延思考各方意見，才能做出最公正裁決，因此，該公司相信並尊重法官決定，並且繼續為股東權益打拼。