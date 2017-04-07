| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嘉義布袋外海客船擱淺進水 數百人受困
 首頁 > 財經

大同董事改選爭議 法院裁定延長緊急處置3日

2017-04-07  17:39

〔記者李靚慧／台北報導〕針對欣同投資顧問公司對大同（2371）提出暫時狀態假處分的緊急處置，台北地方法院今（7）日裁定，將原有至4月7日的效期延長3天，至4月10日止。新同投顧董事長林宏信表示，「尊重」且「肯定」法官的作為，對於最後的結果抱持審慎樂觀態度，期待廣大股東的權益，能獲得保障。

上週3（3月29日）大同公司董事會審查董事改選被提名人資格，結果市場派提名的10人，均被大同依「公司法第192條之1第四項」相關資料缺件等因素，全數遭否決，導致董事改選候選人名單中，僅有公司派提名人。

上週5（3月31日）屬於大同小股東自救會的欣同投資顧問公司，立即對大同提出暫時狀態假處分的緊急處置，欣同投顧董事長林宏信今日指出，該公司於3月31日提出的緊急處置，獲台北地方法院裁准。依民事訴訟法，有效期為7天，法官得裁定延長，但僅能延長3天一次。

林宏信強調，在有效期間內，該公司持續盡所有努力，以法理、股東權益、維護永續經營等面向，向法院爭取假處分聲請裁准。

至於在效期到期日，法官為何裁定延長？林宏信分析，可能是該案屬於攸關股東權益的案件，法官也必須以最謹慎的態度、周延思考各方意見，才能做出最公正裁決，因此，該公司相信並尊重法官決定，並且繼續為股東權益打拼。

廣告
  • 大同董事改選爭議，法院裁定延長緊急處置3日。（記者李靚慧攝）

    大同董事改選爭議，法院裁定延長緊急處置3日。（記者李靚慧攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大同 大同公司 欣同投資 董事改選
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘑菇雞肉丸
酸辣風味✧糖醋豬肉
電鍋菜✧絞肉蒸芋頭
保存九層塔４妙招！
轉寄

標題：大同董事改選爭議 法院裁定延長緊急處置3日


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月7日‧星期五‧丁酉年三月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.