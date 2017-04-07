全國電子第二季營收 要靠冷氣拚翻身
2017-04-07 17:20
〔記者王憶紅／台北報導〕3C通路商全國電子（6281） 看好即將到來的夏季冷氣商機，今日宣布冷氣季活動開跑，推出總統級精緻安裝再升級服務，全國電子行銷暨商品處協理魏文清表示，希望在總統級精緻安裝升級服務帶動，今年冷氣銷售可望較去年同期增加3000-5000台，營收金額達36億元，較去年35億元成長近3%。去年全國電冷氣銷量約12萬台。
全國電3月營收尚未公布，但市場預估第一季營收恐年減20%，全國電發言人林政儒指出，主要是去年第一季政府推行節能家電補助，帶動買氣，進而墊高基期，再加上今年第一季股市表現不錯，預估資金都投入到股市，影響家電買氣。
林政儒指出，即將進入冷氣需求旺季，第二季營收一定季增。
至於今年全年景氣，林政儒表示，今年沒有新產品推出，且景氣尚未明朗，因此希望在推出總統級服務下，帶動買氣，但整體而言，今年依舊要拚。
全國電子在冷氣總統級安裝服務強調「包」、「擦」、「吸」三個步驟，也就是分離式冷氣室內外機冷媒管須「包」上防水 PVC膠布來延長銅管壽命，施工完成後使用水蠟及軟布「擦」拭機器，全國電子並配發每組冷氣安裝工程師一台「吸」力超強的dyson吸塵器，清潔施工範圍。
此外，全國電子指定冷氣機型推出 15期0利率再送頭期款現金優惠， 包括日立、大金、Panasonic、富士通、聲寶、東元、三菱、三洋、禾聯 9大知名廠牌冷氣，不限機型買就享總統及精緻安裝及 7年免費延長保固；針對單品3萬元以上的指定機型冷氣，再推出dyson相關的加購方案。
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