| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嘉義布袋外海客船擱淺進水 數百人受困
 首頁 > 財經

全國電子第二季營收 要靠冷氣拚翻身

2017-04-07  17:20

〔記者王憶紅／台北報導〕3C通路商全國電子（6281） 看好即將到來的夏季冷氣商機，今日宣布冷氣季活動開跑，推出總統級精緻安裝再升級服務，全國電子行銷暨商品處協理魏文清表示，希望在總統級精緻安裝升級服務帶動，今年冷氣銷售可望較去年同期增加3000-5000台，營收金額達36億元，較去年35億元成長近3%。去年全國電冷氣銷量約12萬台。

全國電3月營收尚未公布，但市場預估第一季營收恐年減20%，全國電發言人林政儒指出，主要是去年第一季政府推行節能家電補助，帶動買氣，進而墊高基期，再加上今年第一季股市表現不錯，預估資金都投入到股市，影響家電買氣。

林政儒指出，即將進入冷氣需求旺季，第二季營收一定季增。

至於今年全年景氣，林政儒表示，今年沒有新產品推出，且景氣尚未明朗，因此希望在推出總統級服務下，帶動買氣，但整體而言，今年依舊要拚。

全國電子在冷氣總統級安裝服務強調「包」、「擦」、「吸」三個步驟，也就是分離式冷氣室內外機冷媒管須「包」上防水 PVC膠布來延長銅管壽命，施工完成後使用水蠟及軟布「擦」拭機器，全國電子並配發每組冷氣安裝工程師一台「吸」力超強的dyson吸塵器，清潔施工範圍。

此外，全國電子指定冷氣機型推出 15期0利率再送頭期款現金優惠， 包括日立、大金、Panasonic、富士通、聲寶、東元、三菱、三洋、禾聯 9大知名廠牌冷氣，不限機型買就享總統及精緻安裝及 7年免費延長保固；針對單品3萬元以上的指定機型冷氣，再推出dyson相關的加購方案。

廣告
  • 全國電子推出冷氣安裝總統級服務，力拚第二季營收。（圖翻攝自全國電子官網）

    全國電子推出冷氣安裝總統級服務，力拚第二季營收。（圖翻攝自全國電子官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 全國電子 冷氣 營收
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘑菇雞肉丸
酸辣風味✧糖醋豬肉
電鍋菜✧絞肉蒸芋頭
保存九層塔４妙招！
轉寄

標題：全國電子第二季營收 要靠冷氣拚翻身


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月7日‧星期五‧丁酉年三月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.