匯傷！勞動基金今年前2月收益162.4億元、收益率0.5％

2017-04-07 17:06

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動基金今年截至2月底止，整體基金規模為3兆3370億元，收益數162億元，收益率0.5%。勞動基金運用局表示，今年全球總體經濟穩定復甦、金融市場持續走升，但美元兌新台幣弱勢、侵蝕部分海外投資收益，未來仍需憂心川普政策變化、歐盟情勢、美國升息及地緣政治衝突等不確定因素。

基金運用局副局長劉麗茹表示，截至106年2月底，新制勞退基金規模為1兆6934億元、收益率0.40%，舊制勞退基金規模為8124億元、收益率0.57%，勞保基金規模6986億元、收益率0.80%，就保基金1106億元、收益率-0.39%，職災保護專款101億元、收益率0.15%，積欠工資墊償基金119億元、收益率0.16%。整體勞動基金評價後收益數為162.4億元。

另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為2587億元，收益數25.2億元，收益率為1.00%。

相較於去年同期，去年元月受全球股市慘跌影響基金短期獲利，當月虧損275.3億元，去年2月全球股市跌勢趨緩，運用績效稍有回升，單月獲利110億元，累計虧損縮減到164.8億元。今年股市雖呈現多頭走勢，美元兌新台幣卻呈現弱勢走跌，元月就因為海外收益被侵蝕，僅26.4億元；2月則增加136億元收益，原本預期收益會更高，也是受美元兌新台幣弱勢影響的結果。