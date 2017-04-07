威潤3月營收月增3.73％
2017-04-07 16:50
〔記者王憶紅／台北報導〕威潤（6465）3月營收1,909萬元，月增加3.73%，年減29.46%。累計第一季營收達5689萬元，年減少25.39%。
針對營收的成長幅度不如預期，威潤表示，為了避開價格廝殺的紅海市場，威潤自成立以來即鎖定產品研發較困難、進入門檻較高的市場高端。因此在產品研發、測試、認證等流程上，會比同業的低階產品耗費更多時間，且由於北美、亞太等地區的電信主管機關近期陸續提高產品認證的相關要求，導致威潤客戶延後產品上市時程，部分訂單出貨計畫延後，使得營收的成長幅度不如預期。
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