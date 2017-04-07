連6貶 新台幣收30.601元

2017-04-07 16:08

〔記者盧冠誠／台北報導〕受到美國攻擊敘利亞影響，新台幣匯率今天續呈貶值格局，終場以30.601元兌1美元作收，貶值4.1分，匯價連6貶並創3週新低，台北外匯經紀公司成交量為10.38億美元。

而過去6個交易日，新台幣累計走貶4.31角，貶幅1.41％；新台幣今以30.505元開出，最高30.505元、最低30.700元，終場收30.601元。