川習會若僵局 經部將輔台商回流或赴美
2017-04-07 15:41
〔記者黃佩君／台北報導〕川普揮保護主義大棒，川習會美中經貿拉鋸受矚目。經濟部表示將密切關注川習會各種可能發展，樂見雙方朝合作落幕；但若在貿易赤字議題上雙方朝僵局發展，將不利於我在中國台商及我在中加工產品輸出美國，經部將依產業特性輔導台商回流，或轉赴新南向國家及美國布局。
經濟部表示，川習會可能討論美國關切的貿易赤字議題，經部已密切關注並進行不同情境分析。 若朝合作方向落幕，鑒於中美兩國為全球最重要的經濟體，也分別為我國第1及第2大貿易夥伴，又我在中、美均有相當大的投資，因此我方樂見其透過此次會談，為未來全球自由與公平貿易作出貢獻。
但若僵局方向發展，雙方未來走向貿易戰或保護主義，將不利我在中台商及我輸中國產品中用於加工再出口到美國者。若發生該等情境，政府會隨時注意情勢發展，將依產業特性輔導台商回流，或轉赴新南向國家及美國布局。
此外台灣與美國雙邊貿易方面，美國自我國進口主要以中間財為主，與美中貿易結構不同。台未來將持續加強內需並拓展多元外貿市場，同時強化與美國合作關係，持續推動台美產業合作再連結，包括針對鋼鐵、電子製造服務、半導體、石化、紡織、汽車零組件、智慧機械等產業，規劃推動台美產業合作再連結，並與產業界研商台美產業合作模式及作法，協助產業鏈結美國創新能力，融入美國產業價值鏈，提升臺灣產業技術能力等。
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