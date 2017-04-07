歡慶25週年 台新銀行舉辦快閃音樂會

2017-04-07 15:43

〔記者盧冠誠／台北報導〕台新銀行為慶祝成立25週年，今日於台北市仁愛圓環與台新金控（2887）大樓廣場舉辦一場別開生面的快閃音樂慶生會，包括街坊鄰居、路過行人、客戶，以及內部主管、同仁等，現場聚集了近300人共同參與見證了這一場慶生活動。

台新金董事長吳東亮與集團多位高階主管一同到場參與活動，並且切蛋糕歡慶台新銀行25週年。

吳東亮表示，台新銀行25年來秉持認真創新的精神，不斷挑戰自我，並在本業的經營及企業社會責任的實踐都有豐碩的成果，特別是隨著數位時代的來臨，台新不斷地在金融服務上推陳出新，除了去年創新推出居領導地位的Richart數位品牌外，上週也順利推出Apple Pay服務，目前卡友加入綁定的反應相當熱烈，對台新所提供的創新服務也相當肯定。

另外，台新也積極投入各項公益與社會參與，其中如台新銀行公益慈善基金會首創的公益投票平台，至今已舉辦七屆活動，協助逾 600家社福團體，並有超過200萬人受惠。

在藝術參與方面，台新銀行文化藝術基金會所舉辦的台新藝術獎今年也邁入第15屆，台新藝術獎對台灣當代藝術發展的貢獻也深獲藝文界肯定；在體育贊助部份，台新長期支持空手道、女子高爾夫球等運動，培育了多位台灣潛力青年選手，這些選手們在國際賽事上也時有亮眼表現。