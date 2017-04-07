| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台鐵自強號撞死行人 北湖至湖口單線通行
 首頁 > 財經

面板雙虎首季淡季不淡 群創營收年增幅達52.5％

2017-04-07  16:05

〔記者陳梅英／台北報導〕友達（2409）與群創（3481）3月合併營收分別為310.5億元與314億元，均較2月成長，其中群創月增14.4%，首季合併營收860億元，季減3.8%、年增幅高達52.5%，表現更是驚人，主要是受惠於首季面板需求淡季不淡、群創路竹8.6代線量產，加上去年南台灣地震，群創產能受損，基期較低等因素貢獻。

友達3月合併營收為310.5億元，月增6.6%、年增18.2%。累計第一季合併營收885.6億元，較2016年第四季減少3.6%，與去年同期相比成長24.5%。

 

3月份整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦等超過984萬片，較2月份增加10.4%。中小尺寸面板出貨量約1,272萬片，較2月份增加8.1%。

 

2017年第一季友達大尺寸出貨量約2,723萬片，季減3.8%、年增11.5%。中小尺寸出貨量約3,643萬片，季增1.9%、年減3.5%。

群創3月合併營收314億元，月增14.4%、年增67.6%。群創第一季合併營收860億元，年增52.5%，季減3.8%。

出貨量方面，群創首季大尺寸合併出貨量共計1,023萬片，較2月增加20.5%；中小尺寸合併出貨量共計2,547萬片，月增37.4%。

 

群創首季大尺寸合併出貨量共計2,685萬片，季減11.0%；中小尺寸合併出貨量共計6,186萬片，季減0.1%。

廣告
  • 面板雙虎首季淡季不淡，群創營收年增幅更達52.5%。（群創提供）

    面板雙虎首季淡季不淡，群創營收年增幅更達52.5%。（群創提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 友達 群創 面板廠
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘑菇雞肉丸
酸辣風味✧糖醋豬肉
電鍋菜✧絞肉蒸芋頭
保存九層塔４妙招！
轉寄

標題：面板雙虎首季淡季不淡 群創營收年增幅達52.5％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月7日‧星期五‧丁酉年三月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.