三大法人賣超46億 外資賣超44億
2017-04-07 15:11
台股集中市場三大法人外資、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣46.7億元。（資料照，記者王孟倫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣46.7億元。
外資今天賣超44.87億元，投信賣超5.57億元，自營商買超3.74億元。三大法人合計賣超46.7億元。
台股今天跌24.43點，收在9873.37點，成交值新台幣996.35億元。
|106年04月07日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,364,289,210
|1,789,766,727
|-425,477,517
|自營商（避險）
|4,434,305,994
|3,634,719,742
|799,586,252
|投信
|674,894,790
|1,232,084,765
|-557,189,975
|外資及陸資
|23,928,215,835
|28,415,702,024
|-4,487,486,189
|合計
|30,401,705,829
|35,072,273,258
|-4,670,567,429
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