| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台鐵自強號撞死行人 北湖至湖口單線通行
 首頁 > 財經

三大法人賣超46億 外資賣超44億

台股集中市場三大法人外資、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣46.7億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-04-07  15:11

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣46.7億元。

外資今天賣超44.87億元，投信賣超5.57億元，自營商買超3.74億元。三大法人合計賣超46.7億元。

台股今天跌24.43點，收在9873.37點，成交值新台幣996.35億元。

106年04月07日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,364,289,210 1,789,766,727 -425,477,517
自營商（避險） 4,434,305,994 3,634,719,742 799,586,252
投信 674,894,790 1,232,084,765 -557,189,975
外資及陸資 23,928,215,835 28,415,702,024 -4,487,486,189
合計 30,401,705,829 35,072,273,258 -4,670,567,429

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三大法人 台股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘑菇雞肉丸
酸辣風味✧糖醋豬肉
電鍋菜✧絞肉蒸芋頭
保存九層塔４妙招！
轉寄

標題：三大法人賣超46億 外資賣超44億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月7日‧星期五‧丁酉年三月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.