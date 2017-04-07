跨出台北 特斯拉台中成立首座快閃店

特斯拉在台中成立快閃店，吸引車迷前往賞車。（記者張菁雅攝）

2017-04-07 14:53

〔記者張菁雅／台中報導〕國際知名電動車大廠特斯拉（Tesla）今天在台中大遠百成立快閃店，特斯拉台灣、香港及澳門地區區域總監范菁怡表示，該公司一直努力擴充充電網絡，目前全台充電座突破150支，台中大遠百也有8支，未來所有遠百都會設置充電站，讓車主邊逛街、邊充電。

特斯拉繼在台北開設旗艦店之後，在台中大遠百成立首座快閃店，讓台中車迷可以就近體驗。范菁怡表示，這是特斯拉在台灣跨出台北以外的第一場正式活動，台灣的高科技產業發達，台中又是汽車零組件重鎮，消費者對智慧電動車的興趣相當高，因此特斯拉對台灣市場很有信心。

范菁怡強調，電動車首重充電和服務，特斯拉一直努力擴充充電網絡，發展無上限，目前全台充電座突破150支，且持續擴增中，特斯拉也和遠東百貨合作，除了已在台中大遠百設置8支充電座，未來還將推廣至所有遠百，讓車主邊逛街、邊充電。

台中市政府副祕書長郭坤明也出席特斯拉快閃店開幕典禮，他表示，特斯拉在台灣有許多獨家的零件供應商，可說是「台灣精品」，市府很歡迎「台灣精品」奔馳在台中市，而在符合法規與交通環境的前提下，市府也鼓勵更多元、更安全的零排放交通工具到台中；另外，很多人期待特斯拉，也希望了解特斯拉和其他電動車有何不同，因此他邀請特斯拉在台中設立更多據點。