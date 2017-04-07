台股收盤下跌24.43點 報9873.37點
2017-04-07 13:37
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤下跌24.43點，跌幅0.25％，報9873.37點，成交金額為996.35億元。
櫃買指數今天收盤上漲0.24點，報136.56點，成交金額為335.80億元。
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