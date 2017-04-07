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推廣智慧家電商機 有請副總統站台

2017-04-07  12:50

〔記者李靚慧／台北報導〕台北市電器商業同業公會舉辦第27屆「台北電器空調3C影音大展」今日開展，副總統陳建仁特別站台推廣智慧家電，全力為家電業者「拚經濟」，力拚4天創造10億元以上的商機。

北市電器公會理事長廖全平指出，為了刺激買氣，協助家電業者提升業績，已經舉辦了20多年的電器空調大展，今年首度不收門票入場，希望能吸引更多消費者前來參觀。

此次的電器展邀請上百家廠商、超過450個攤位參展，攤位數較去年成長1成，其中夏普家電也首度在鴻海入主後受邀參展，現場首度展出8k電視，北市電器公會指出，去年4天展期創造了10億元的業績，期望今年上百家廠商，可以在4天的展期中，力拼2成以上的成長，業績上看12至15億元。

今年前2月，各家電業者、通路商的業績普遍較去年衰退，最高甚至達3成，參展的聲寶公司營銷本部總經理陳世昌今日指出，若不考慮去年節能家電補助的遞延業績，今年3月業績已有回穩，聲寶此次參展將主打節能的冷氣、冰箱、洗衣機、淨水器，也因應目前季節變化，展出自行研發的強效捕蚊燈。

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  • 台北電器空調3C影音大展首度免費參觀，副總統陳建仁（前排右4）站台推廣智慧家電（記者李靚慧攝）

    台北電器空調3C影音大展首度免費參觀，副總統陳建仁（前排右4）站台推廣智慧家電（記者李靚慧攝）

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