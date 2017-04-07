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限制下游轉售價格 杏輝藥品挨罰250萬元

2017-04-07  12:33

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會委員會議今天決議，杏輝藥品限制下游事業轉售杏輝專櫃商品售價，違反公平交易法http://cms.ltn.com.tw/Ltmana/liveNews3/TempView.php?nno=2028799&group=breakingnews第19條第1項規定，除令其應立即停止違法行為外，並處新台幣250萬元罰鍰。

公平會表示，與杏輝簽約合作的杏輝專櫃藥局遍及全國，主要銷售藥品與保健食品，雙方的交易為買斷跟賣斷關係，不過公平會調查發現，杏輝以合約書規定藥局若有未依雙方協議或建議售價銷售商品的行為，杏輝將可直接終止合約、取消贈藥或取消回饋。

不只如此，杏輝的業務人員更實地到訪杏輝專櫃藥局，要求、提醒或勸導杏輝專櫃藥局，應以建議售價表上的建議價銷售杏輝專櫃商品。

公平會認定杏輝以合約書限制杏輝專櫃藥局轉售商品售價，使得杏輝專櫃藥局無法自行決定商品售價，已削弱同一品牌內個別零售通路間的價格競爭，違反公平法規定。

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  • 公平會委員會議決議，杏輝藥品限制下游事業轉售杏輝專櫃商品售價，除令其應立即停止違法行為外，並處新台幣250萬元罰鍰。 藥局示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    公平會委員會議決議，杏輝藥品限制下游事業轉售杏輝專櫃商品售價，除令其應立即停止違法行為外，並處新台幣250萬元罰鍰。 藥局示意圖，與本新聞無關。（資料照）

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