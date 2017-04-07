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美國攻擊敘利亞 新台幣午盤再貶7.9分

新台幣中午暫以30.639元兌1美元作收，貶值7.9分。圖為美元現鈔。（資料照，記者盧冠誠攝）

2017-04-07  12:13

〔記者盧冠誠／台北報導〕受到稍早美國對敘利亞發射飛彈影響，推升市場風險偏好，新台幣匯率暨昨日連5貶後，早盤續呈貶值格局，具避險功能的日圓則走強。

新台幣中午暫以30.639元兌1美元作收，貶值7.9分，台北外匯經紀公司成交量為8.68億美元。

外匯交易員表示，國際戰事的恐慌程度大增，讓全球投資人感到慌張，造成風險性資產下跌，台股下跌也拖累新台幣走勢。

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