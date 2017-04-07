中菲行3月營收年增21.4％ 展望未來成長
2017-04-07 11:34
〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行（5609）3月營收14.85億元，較去年同期成長21.4％，累計1月至3月營收39億元，較去年同期成長6.9％。
就地區而言，香港及中國地區3月營收較去年同期成長34.7％ 、累計1月至3月較去年同期成長17.9％。歐洲地區3月份較去年同期成長49.7％ 、累計1月至3月較去年同期成長32.5％較為顯著。
展望未來，中菲行指出，仍將持續積極地在北美洲、中國、歐洲、印度及東南亞進行業務拓展及投資，未來整體營業額必能持續成長。
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