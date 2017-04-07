| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

南山企業工會發起 催生保險業務聯合總工會

2017-04-07  11:31

〔記者廖千瑩／台北報導〕為了維護全國保險業務員的工作權、改善保險業務人員勞動條件，南山企業工會發起籌備「保險業務聯合總工會」，現已有20餘個相關工會加入籌備，勢將影響國內保險生態。

近年來保險從業人員勞動條件不斷下滑，保險事件爭議不斷，為了改善保險業務員的勞動條件，有20多個工會自去年即醞釀，要成立一個具有業務勞方代表性的團隊，目前籌備會發起代表人嚴慶龍（南山企業工會理事長）也積極在招募會員當中。

嚴慶龍說，今天早上召開第三次籌備會，預計5月底舉行成立大會，希望透過聯合總工會的成立，目標替保險業務員解決難題、改善其勞動條件。

廣告
  • 保險業催生保險業務聯合總工會，今開籌備會。（圖南山工會提供）

    保險業催生保險業務聯合總工會，今開籌備會。（圖南山工會提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 保險 工會
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘑菇雞肉丸
酸辣風味✧糖醋豬肉
電鍋菜✧絞肉蒸芋頭
保存九層塔４妙招！
轉寄

標題：南山企業工會發起 催生保險業務聯合總工會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月7日‧星期五‧丁酉年三月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.