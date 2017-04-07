南山企業工會發起 催生保險業務聯合總工會

2017-04-07 11:31

〔記者廖千瑩／台北報導〕為了維護全國保險業務員的工作權、改善保險業務人員勞動條件，南山企業工會發起籌備「保險業務聯合總工會」，現已有20餘個相關工會加入籌備，勢將影響國內保險生態。

近年來保險從業人員勞動條件不斷下滑，保險事件爭議不斷，為了改善保險業務員的勞動條件，有20多個工會自去年即醞釀，要成立一個具有業務勞方代表性的團隊，目前籌備會發起代表人嚴慶龍（南山企業工會理事長）也積極在招募會員當中。

嚴慶龍說，今天早上召開第三次籌備會，預計5月底舉行成立大會，希望透過聯合總工會的成立，目標替保險業務員解決難題、改善其勞動條件。