昇達科新產品出貨 今年營收可望年增10-20％

2017-04-07 11:26

〔記者王憶紅／台北報導〕微波高頻元件設計製造公司昇達科（3491）董事長陳淑敏指出，今年在新產品推出，以及客戶訂單穩定成長下，營收、獲利可望優於去年，全年毛利率延續去年第4季40％的高檔水準。

昇達科3月營收可望在今日或下週一公布，陳淑敏對3月營收「很滿意」。法人則指出，昇達科第1季營收約為4億元左右，毛利率可望為維持40％高點，單季每股獲利可望挑戰1元，全年營收可望年增20％，每股獲利5.5-6元。

昇達科產品以微波機上的多工器、濾波器、隔離器為主。陳淑敏昨日在法說會上指出，根據愛立信發表的微米跟毫米波市場報告，微米跟毫米波技術將成為未來行動回傳網路的主流，雖然光纖回傳占比持續增加，但是微波仍為主流，將有65％使用微波跟毫米波技術作為回傳網路應用。

另外，陳淑敏指出，昇達科已與客戶一起開發5G產品，包含毫米波天線以及多工器，且已投入100多萬美金，建設一個毫米波實驗室，昇達科希望在未來5G市場占有一席之地。

陳淑敏表示，整體微波及毫米波市場未來年複合成長13.5％，加上昇達科已經有穩定的大客戶基礎，未來中長期年複合成長幅度有機會達20％以上。

昇達科去年全年營收15.15億元，年增6.6％，稅後盈餘2.33億元，微幅成長1％，每股獲利4.35元。