邑錡首季淡季不淡 Q2看好新訂單與新產品出貨
2017-04-07 11:01
〔記者陳梅英／台北報導〕受惠於ODM業務出貨帶動，縮時攝影機大廠邑錡（7402）3月合併營收5159.1萬元，較上月及去年同期分別大增128％與46％，累計今年第一季營收為1.05億元，並較去年同期成長39％，展望第二季，在新的ODM客戶持續放量以及自有品牌新產品推出，將能推升業績持續往上。
邑錡表示，今年首季包括美國Vernier與Friday Lab等ODM客戶出貨量持續放大，營收表現淡季不淡，較去年同期大幅成長。
邑錡去年第一季公司擴大研發團隊編制、強化公司研發能量，今年以來包括Vernier、Friday Lab等計畫已順利開始正式量產出貨，第一季淡季即開始挹注營運貢獻；第二季起隨著訂單能見度提升，出貨量有機會逐步放大，帶動今年上半年整體營運表現維持過往的強勁勢頭。
同時，邑錡同步與包括全球熱影像處理大廠Flir Systems、電腦領導廠商HP等洽談新產品開發的合作計畫，由於相關案件研發規格皆屬於大型產品開發案件，若順利取得客戶訂單，將有助於大幅提升邑錡今年創新ODM業務的營收占比。
展望第二季，邑錡除看好創新ODM專案外，自有品牌OBM業務的縮時攝影機將新推出搭載1080P高解析與Wifi雲端傳輸等升級功能新款產品以及首款自有品牌的智能家居貓眼攝影機，正式進入智能家居領域，預計新產品市場接受度高，業績將表現良好。ODM與OBM兩大業務區塊可望為邑錡創造更佳的整體營運成長動能，並提升Brinno自有品牌縮時攝影機、智能家居貓眼攝影機產品的全球市占率表現。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- 不滿敘國化武攻擊 美發射50枚戰斧巡弋飛彈
- 大馬羽球頂超賽》戴戴拍下白馭珀 今「戰中」爭4強
- 禁用魚槍新規 綠島漁民不滿
- 週週上香 97歲嬤愛和媽祖「聊天」
- 台北》私幼調漲收費 教局：最快月中確定
- 林宥嘉夫妻太閃了 赴日賞櫻拍婚照
- MLB》從2份爛約學到教訓 洋基不加碼續留田中將大
- 中橫中斷18年 梨山居民陳情再開通
- 不是8+9！玖壹壹老闆來頭才大 甩肉11公斤救父
- 川習碰面握手 將聚焦貿易和北韓問題
- 《母親節前哨戰特刊》變年輕 適齡組49折起
- 敘利亞用化武殘殺平民 川普考慮動武
- 三寶？撞翻14輛機車3攤商 駕駛誤踩油門再撞1次
- NBA》喬治下季將轉隊？ 舞王：我會把他綁在椅子上
- 揮別血汗醫院 盈餘優先加薪補人
- 賞機勝地 近距離感受震撼
- 不洗褲子 楊丞琳就愛這味
- 習近平、川普分抵佛州 川習會登場
- 下注六合彩可賺海角七億？ 老翁遭騙255萬
- NBA》林書豪生涯第六度破30分 擊敗Kobe之役最經典
- 星二代麥斯艾朗 彩繪烏克蘭悲歌
- 休眠基金會 將可命令解散
- 酒店外槍聲大作！疑似糾紛對空鳴槍
- 73歲巴瑞曼尼洛出櫃 戀經紀人40年
- 豐洲工業區打造智慧機械園區 促加速審查
- 言論自由日 國際組織連線聲援李明哲
- 世界第一清潔婦到北車 打了這個分數...
- 整修閒置公有宿舍 先期規劃百戶社宅
- 台北》引進「智慧公車」 可監看、警示疲勞駕駛
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No compromises on Taiwan: White House
- 花女慶90歲 校友先帶學妹種花
- NBA》T.湯普森拇指扭傷 忍痛中斷最長出賽紀錄
- 第一夫人名模生死鬥！ 梅蘭妮亞對決彭麗媛
- 小檔案：宜蘭嚴選
- 南機場夜市旁公寓大火 疏散200多人、8人送醫
- 掏空亞太電信 王又曾妻兒判賠263億
- 「想要摸摸女孩」 癡漢狂舔女童臉龐
- 核三廠周邊居民 經濟部將進行輻射檢測
- 「慢熱」神全 700打點倒數
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：邑錡首季淡季不淡 Q2看好新訂單與新產品出貨
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分