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邑錡首季淡季不淡 Q2看好新訂單與新產品出貨

2017-04-07  11:01

〔記者陳梅英／台北報導〕受惠於ODM業務出貨帶動，縮時攝影機大廠邑錡（7402）3月合併營收5159.1萬元，較上月及去年同期分別大增128％與46％，累計今年第一季營收為1.05億元，並較去年同期成長39％，展望第二季，在新的ODM客戶持續放量以及自有品牌新產品推出，將能推升業績持續往上。

邑錡表示，今年首季包括美國Vernier與Friday Lab等ODM客戶出貨量持續放大，營收表現淡季不淡，較去年同期大幅成長。

邑錡去年第一季公司擴大研發團隊編制、強化公司研發能量，今年以來包括Vernier、Friday Lab等計畫已順利開始正式量產出貨，第一季淡季即開始挹注營運貢獻；第二季起隨著訂單能見度提升，出貨量有機會逐步放大，帶動今年上半年整體營運表現維持過往的強勁勢頭。

同時，邑錡同步與包括全球熱影像處理大廠Flir Systems、電腦領導廠商HP等洽談新產品開發的合作計畫，由於相關案件研發規格皆屬於大型產品開發案件，若順利取得客戶訂單，將有助於大幅提升邑錡今年創新ODM業務的營收占比。

展望第二季，邑錡除看好創新ODM專案外，自有品牌OBM業務的縮時攝影機將新推出搭載1080P高解析與Wifi雲端傳輸等升級功能新款產品以及首款自有品牌的智能家居貓眼攝影機，正式進入智能家居領域，預計新產品市場接受度高，業績將表現良好。ODM與OBM兩大業務區塊可望為邑錡創造更佳的整體營運成長動能，並提升Brinno自有品牌縮時攝影機、智能家居貓眼攝影機產品的全球市占率表現。 

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  • 縮時攝影機大廠邑錡首季淡季不淡，持續看好第二季業績。（記者陳梅英攝）

    縮時攝影機大廠邑錡首季淡季不淡，持續看好第二季業績。（記者陳梅英攝）

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