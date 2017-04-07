聚合物材料進軍化妝品 科思創推出護膚產品

2017-04-07 11:01

〔記者張慧雯／台北報導〕聚合物材料大廠科思創，繼成功推出針對亞洲市場需求，能有效隔離空氣污染（PM2.5）的護膚解決方案後，近日又推出多款最新、以聚氨酯（PU）技術為基礎的功能性個人護理聚合物原材料。其中，Baycusan®C1004（INCI:聚氨酯-35）緊緻拉提技術，更獲得PCHi 2017技術創新活性原料類別大獎。

科思創化妝品業務全球負責人Jane Sum表示，科思創在個人護理用品領域，與全球主要的化妝品品牌合作，不斷探索聚氨酯成膜技術的新可能，開發新一代功能性美容解決方案，引領產業新趨勢，聚氨酯技術的主要特點，是安全且適用於敏感肌膚。

而明星產品Baycusan®的多功能原材料可廣泛適用於護膚、彩妝、美髮及防曬產品的開發，提供出色的感官體驗和視覺效果。