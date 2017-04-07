川習會中美貿易過招 學者：將先禮後兵
2017-04-07 10:46
川習會今於美國佛州登場（美聯社）
〔記者黃佩君／台北報導〕川習會今於美國佛州登場，由於美國總統川普日前才簽署行政命令徹查貿易逆差原因，外界矚目是否觸及美中貿易問題及對台影響。商研院商業發展與政策研究所所長黃兆仁指出，在貿易上首次川習會必定先禮後兵；川普將對中提出一串需求，並要求中國提出因應對策；而習近平也必定帶上許多「大禮」，包括擴大對美採購、允中企赴美投資等。
川普於上月底簽署兩道行政命令，將矛頭對準造成美國貿易逆差國家，表示將調查各國濫用貿易手段，以及加強打擊違反美國貿易及關稅法規之情形。外界認為此舉是川習會前白宮開出保護主義第一槍，除對中國造成壓力外，也意味美中貿易將成川習會中重要議題。
對川習會如何討論貿易議題，黃兆仁指出，首次雙方必定「先禮後兵」。黃兆仁說，川普為觀察中國的後續發展，將會提出一連串需求，包括如何平衡長期雙方經貿逆差。目前美國對中國貿易逆差高達3500億美金，美將要求中國提出因應對策。
他也表示，習近平本次訪美也必定帶上許多「大禮」，例如擴大對美採購，包括航太產品、農產品及其他高科技產品等；推估習也將配合美國製造業回流的聲音，允諾中國企業赴美投資，提供70萬當地就業機會，來呼應川普競選期間所開出的支票。
黃兆仁說，川習會對台灣挑戰的部分，在於未來整個供應鏈恐將移往美國，台商過去在中國的布局與台灣的生產線，勢必要做某種程度的移動或重置以因應需求，也恐將面對成本大幅提升。
他強調，因此台灣勢必將發展自動化、智慧化工廠，以減少依賴美國勞工；而台灣產業也要做好與國際市場連結，與建構國際產業夥伴的關係，開創新型態的產業發展路徑。
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