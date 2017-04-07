台灣高齡化速度超歐趕美 投保殘扶險考量4原則

2017-04-07 10:46

〔記者張慧雯／台北報導〕根據國發會預估，台灣到2018年時，老年人口的比例將會上升到14％，正式躋身高齡社會之列；到2025年更將成為超高齡社會，屆時台灣人之中，每5人就會有一位是老年人口。

元大人壽表示，台灣的高齡化速度超越歐美日等國，面對席捲而來的高齡化和少子化雙重海嘯，如何提供銀髮族更完整的長期照顧服務，已經成為刻不容緩的重要議題。根據統計，國人一生中長期照顧的需求時間大約7-8年，一旦有家人臥病在床，龐大的醫藥以及看護費用，就會立即成為家庭裡的重大經濟負擔；元大人壽建議，民眾應該在自己的能力範圍之內，提早規劃長期照顧的相關保障，才能為自己以及家人預約一個無後顧之憂的晚年。

有鑑於高齡化與少子化社會衍生的老年照護議題，民眾可考慮藉由投保殘扶險，來打造高齡照護的第一道防護網；元大人壽分析，民眾可以在投保前，參考下列4點原則來進行保險規劃：第一、拉長繳費年期；第二、提供一次性給付的殘廢保險金；第三、每年檢視照護金額度是否足夠；第四、身故也有保障。

元大人壽提醒，高齡化與少子化已經成為社會的發展趨勢，而「生、老、病、死」，更是每個人未來都必須面對的議題，唯有提前將自身與家人的風險規劃做好，妥善補足保障缺口，才能保障未來的長期照護品質。