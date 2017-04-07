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3月營收增長 中美晶、綠能開盤上漲

2017-04-07  10:13

〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶（5483）、綠能（3519）昨（6）日同步公告3月營收，由於雙雙都呈現成長，今日大盤雖在平盤附近盤整，但綠能、中美晶都上漲約0.3元。

中美晶3月營收51.45億元，月增率17.4％，年增率高達110.8％！其中，太陽能產品營收為10.68億元，月增率2.2％，年減率12.0％；中美晶今年第一季營收達135.77億元，與去年第四季相較成長38.9％，較去年同期則成長91.5％，季營收創歷史新高紀錄，不過，太陽能產品第一季累計的營收達29.96億元，較上季微幅衰退5.3％，與去年同期相較衰退13.0％。

綠能3月合併營收9.3億元、月增率8.7％。去年營收達26.27億元；綠能表示，雖然太陽能市況不佳，但綠能調整產品組合以應對市場變化，並與財務穩健長期客戶合作，以銷售利基產品優先，使產線效率最佳化。綠能自有產能利用率維持9成。

綠能也說，雖然產業預期中國政策可能在2017年中推升太陽能需求，但將持續依市場趨勢調整營運組織，以高階長晶事業為主，下游模組開發為輔，快速發展高階市場利基。

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  • 中美晶3月營收表現不錯，股價開盤即上漲。（資料照，記者張慧雯攝）

    中美晶3月營收表現不錯，股價開盤即上漲。（資料照，記者張慧雯攝）

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