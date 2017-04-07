4/7重要財經新聞一覽
2017-04-07 09:27
自由時報財經︰億圓富吸金37億 11人被起訴
億圓富投資控股公司集團總裁陳子龍，自詡是「台灣巴菲特」，涉嫌吸金三十七億餘元，卻在遭搜索時趁隙脫逃，新北地檢署昨依詐欺、違反銀行法等罪，起訴集團執行長兼講師陳東豐、顧問吳松麟、副總經理吳並修、文智和、沈芳如等十一人，並對真名為周瑞慶的陳子龍發布通緝，與擔任集團秘書的女友Dora均另案偵辦。
相關新聞請見：億圓富吸金37億 11人被起訴
蘋果日報財經︰台股攻萬點 還有5路障
美股周三晚上開盤大漲近200，投資人期待昨天台股開盤能直接衝上萬點，未料事與願違，聯準會（Fed）昨凌晨公布3月例會記錄，示意今年稍晚可能開始縮減資產負債表（下稱「縮表」），Fed主席葉倫認為「縮表威力不亞於升息」；此外例會記錄也顯示，部分理事認為相較於本益比等價值衡量標準，美股估值已顯得「相當高」。
工商時報財經︰Fed不再撒熱錢 市場打寒顫
美聯準會（Fed）周三公布3月貨幣決策會議紀錄證實市場近幾個月來的傳言，Fed雖確認今年緩步升息的基調，但同時暗示有意在年底前就開始縮減資產負債表，全球金融市場也隨之震盪。
中國時報財經︰凱勝研華聯手 打造智慧運輸
電動巴士更聰明了！國內電動巴士龍頭廠凱勝綠能與研華科技合作，結合用新科際、路得寶交通及能海電能，共同發表「2025亞太未來巴士」先進智慧車隊管理系統，結合物聯網多元運用，實現智慧運輸主動安全防護，以及環保節能減碳的新全球趨勢。
經濟日報財經︰川習會登場 五大看點聚焦
美國總統川普和中國國家主席習近平將在6至7日在美國佛州首次面對面會談。金融時報為這場會談整理出五項關注重點。● 北韓 ● 台灣● 貿易與投資● 南海● 川習互動
星島日報財經︰儲局憂美股太貴 擬今年稍後退市
美國聯儲局上月議息記錄顯示，有與會官員指美股估值「頗高」，而大部分與會官員亦支持今年較後時間收水，開始縮減規模達4.5萬億美元的儲局資產負債表，即儲局將啟動退市。專家認為，過往經驗反映一旦儲局警告美股太貴，美股翌年往往會向下走。
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