市場派積極自救 大同董事改選恐重回原點

2017-04-07 09:26

〔記者李靚慧／台北報導〕大同（2371）董事改選高潮迭起，繼上週五市場派欣同投資顧問公司聲請緊急處置獲准後，另一市場派新大同投資顧問也聲請緊急處置獲准，市場派10席董事及獨立董事均可暫時列入5月11日大同股東會改選董事、獨立董事候選人名單，台北地院將於今（7）日開庭審理，大同改選大戲恐將重回原點。

大同今年董事改選候選人參選爆炸，高達19人競逐9席董事及獨董席次，因不滿大同公司派利用「董事/獨立董事」被提名人審查過程，以「公司法第192條之1第四項」相關資料缺件理由否決，市場派積極自救，陸續向法院提出緊急處置成功。

以大同自救會為主體的欣同投顧，上週五（3月31日）即已獲准緊急處置，法院昨日上午開庭審理，預計今日最終結果會出爐。

另一市場派新大同投資顧問也聲請緊急處置獲准，其提名的董事候選人楊榮光、韋伯韜、許懿尹、林勇任、黃彥豪，及獨立董事候選人梁定澎、沈慧雅列入候選人名單，台北地方法院定今日開庭審理。