京城銀第1季自結稅後EPS1.08元 優於去年

2017-04-07 09:07

〔記者李靚慧／台北報導〕京城銀（2809）公布2017年第1季自結獲利，累計今年1至3月份，京城銀自結稅前獲利13.85億元，稅後淨利則為12.40億元，累計稅後EPS為1.08元，優於去年同期的0.96元。

單月表現方面，3月合併稅前獲利4.81億元，稅後獲利4.32億元，稅後EPS為0.38元。

資產品質部分，2017年3月底逾期放款比率0.03％，逾期放款覆蓋率5914.09％，全體放款覆蓋率約1.62％。

京城銀上月召開法說會，董事長戴誠志即表示，2017年景氣四平八穩，投資收益的增加可彌補放款業務的下滑，預期今年獲利表現持穩，將可維持去年的高檔表現，果然今年第1季的EPS已超過1元。

京城銀將於5月17日舉行股東常會，會中將通過今年將發放現金股利1.5元。