等待就業報告　美國股市小漲

2017-04-07 05:00

〔中央社〕華爾街股市今天以小紅作收，在備受關注的3月就業報告公布前，市場暫時擺脫對美國貨幣政策的憂慮。

美國聯邦準備理事會昨天下午公布上次會議紀錄後，引發市場擔心貨幣政策將趨緊縮，導致股市賣壓出籠，但今天股市已回穩。

分析師觀望勞動部明天將公布的3月就業報告。這項報告料將顯示3月增加21萬5000個工作機會，失業率持穩在4.7%。

市場也密切注意美國總統川普與中國國家主席習近平的首次會談。

道瓊工業指數終場小漲14.80點，或0.07%，收在20662.95點。

標準普爾500指數上漲4.54點，或0.19%，收在2357.49點；那斯達克指數上漲14.47點，或0.25%，收在5878.95點。