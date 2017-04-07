川習會登場前 歐洲股市漲多跌少

2017-04-07 01:20

〔中央社〕美國總統川普與中國國家主席習近平今天展開高峰會，會前華爾街股市小漲，全球股市也多追隨美股的腳步，歐洲股市終場漲多跌少，但幅度都不大。

投資人如今都聚焦將在佛羅里達州進行兩天的川習會。Briefing.com分析師歐海爾（Patrick O'Hare）表示：「若是高峰會令人感覺氣氛非常友好，今後幾個交易日市場可能因鬆口氣而出現漲勢。反之，語氣若是聽來較不友好，可能引發相反走勢。」

歐洲股市走勢都先弱後強，倫敦股市跌幅縮減，金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場下跌0.4%，收在7303.20點。

法蘭克福股市DAX 30指數上漲0.1%，收在12230.89點；巴黎股市CAC 40指數上漲0.6%，收在5121.44點。