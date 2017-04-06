威力彩摃龜！ 今彩539頭獎開出1注

2017-04-06 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月6日）開獎的第106000028期威力彩，頭獎摃龜；第106000082期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由桃園市桃園區豐林里三民路三段535號1樓「金鑽電腦彩券行」開出。

第106000028期威力彩中獎號碼為：第1區「01、02、07、33、36、37」，第2區「05」。頭獎及貳獎均摃龜；參獎1注獲得，可得15萬元；肆獎共34注獲得，每注可得2萬元；伍獎共220注獲得，每注可得4000元；陸獎共1323注獲得，每注可得800元；柒獎共3031注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬8684注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬8871注獲得，每注可得100元；普獎共4萬3498注獲得，每注可得100元。

第106000028期38樂合彩中獎號碼為「01、02、07、33、36、37」，五合摃龜；四合11注中獎，每注可得6萬7500元；三合共96注中獎，每注可得5750元；二合共2168注中獎，每注可得750元。

第106000082期今彩539中獎號碼為「06、09、21、35、36」，頭獎1注中獎，可獲得800萬元；貳獎共206注獲得，每注可得2萬元；參獎共6361注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬3529注獲得，每注可獲得50元。

第106000082期39樂合彩中獎號碼為「06、09、21、35、36」，四合共2注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共160注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6711注中獎，每注可得1125元。

第106000082期3星彩中獎號碼為「644」，正彩共38注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000082期4星彩中獎號碼為「0781」，正彩共5注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」