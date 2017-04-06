統一烘焙工藝學院 搶攻600億烘焙商機

2017-04-06 20:54

〔記者楊雅民／台北報導〕看好烘焙業每年600億的商機，統一企業今日在台北國際烘焙暨設備展中聘用6位烘焙業重量級名師，開設「UniBread烘焙工藝學院」，可望再為烘焙事業再創另一高峰。

根據統計，台灣烘焙產業一年約有600億元產值，2008年自吳寶春、文世成、曹志雄師傅在世界盃麵包大賽奪獎後，不僅讓台灣烘焙業在國際上嶄露頭角，也掀起台灣烘焙業蓬勃發展的熱潮。

統一從2015開始的UniBread烘焙王大賽，2016創下台灣電視史上第一個烘焙直播節目後，今年又在2017台北國際烘焙暨設備展中規劃270平方米的攤位，開設「UniBread烘焙工藝學院」。

今年「UniBread烘焙工藝學院」網羅文世成、曹志雄師傅，與陳有鋕、許明輝及游東運、廖銘政等烘焙界名師到現場展演赴美國、奧地利、西班牙、法國、德國等國家展演製作過程，投入預算上達千萬，展現統一佈局烘焙業的雄心。

統一去年烘焙業相關的統一麵粉及統清烘焙油脂等，業績皆穩定成長；統一麵粉去年推出小包裝系列，積極打入消費者市場，量穩價增；統清烘焙油脂則在食安效益的延伸下，各方的轉單投入勝於以往，形成量價齊揚的局面。