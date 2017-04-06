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統一董事長羅智先：鮮乳漲價不是牛的問題

2017-04-06  19:59

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）今日舉行法說會，被問到鮮乳漲價，統一集團董事長羅智先說，漲價不是牛的問題，是養牛的人的問題，養牛的人愈來愈少，鮮奶供需會愈來愈緊張，鮮乳價格是政府在管理的，統一只是酪農和消費者的中間人而已。

統一集團今日舉行統一（1216）、統一實業（9907）、大統益（1232）、統一中控聯合法說會，羅智先說，台灣景氣變化看不太懂，第1季景氣看起來還是很緊張，預估第2季國際景氣位於衰退期上升點，很多行業將水漲船高，但零售業業績並沒有太多反應。

談到中國飲料市場衰退，不少業者把原因歸究於氣候，他說，他發現中國所有出問題的公司，都是庫存出了問題，氣候是被冤枉的，若行為矯正好，氣候沒什麼大問題，所以統一去年下了很大決心做庫存清理動作。

法人關注統一中控生產線產能是否投資過剩？他說，統一在中國所有產能全部開動，也無法滿足市場的千分之一，雖然現階段財務有一些壓力，但從客觀環境分析，統一是把未來先做投資，只要挺得住，產能從市場需求分析是不可能有過剩情況。

羅智先表示，集團硬體投資已告一段落，今年資本支出約160億元，與去年同期相當，較高峰期一年達300~400億元投資已大幅縮減。

統一在中國市場定位於服務2.5~3億人口的市場，「這樣的規模相當於整個美國的市場」。接下來將專注於軟體能力，組織系統和員工精進。

他坦言，過去對於在中國市場併購有點激情，現有已冷靜下來，主要是中國快消品公司併購後都沒有好下場，兩個好端端的公司合在一起，就變成災難，若公司本身組織行為對了，併購就只是數字的加減乘除而已。

談到統一在東南亞市場佈局，羅智先說，統一在東南亞市場都能自給自足，不需煩惱，但在有6億人口的市場要大鳴大放還缺一點條件，不是投資問題，是「缺有緣份的經營團隊」，需要有相當一群懂市場的團隊。

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  • 統一（1216）今日舉行法說會，被問到統一瑞穗鮮乳漲價，統一董事長羅智先（中）說，漲價是喝鮮乳的人變多，養牛的人愈來愈少，認為鮮奶供需會愈來愈緊張，統一只是酪農和消費者的中間人而已。（記者楊雅民攝）

    統一（1216）今日舉行法說會，被問到統一瑞穗鮮乳漲價，統一董事長羅智先（中）說，漲價是喝鮮乳的人變多，養牛的人愈來愈少，認為鮮奶供需會愈來愈緊張，統一只是酪農和消費者的中間人而已。（記者楊雅民攝）

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