擴大事業版圖 JAB出天價併購潘娜拉麵包店

為了擴大事業版圖，美國連鎖咖啡店Caribou Coffee的母公司JAB Holdings表示，將以72億美元收購潘娜拉麵包店（Panera Bread）。（美聯社）

2017-04-06 19:53

〔記者盧永山／台北報導〕為了擴大事業版圖，美國知名連鎖咖啡店Caribou Coffee和甜甜圈連鎖店Krispy Kreme Doughnuts的母公司JAB Holdings表示，將以每股315美元現金、總價72億美元，收購潘娜拉麵包店（Panera Bread），較後者3月31日收盤價溢價20.3%。週三潘娜拉股價大漲14.2%至312.94美元。

由德國億萬富豪雷曼家族（Reimann）控制的JAB，近年來已透過一連串的併購，建立了龐大的咖啡和食品連鎖帝國，包括併購綠山咖啡公司（Keurig Green Mountain）。

JAB也將承擔潘娜拉的3.4億美元債務，使得總收購金額達75億美元。若這筆交易能如期在今年第3季完成，將成為美國史上最大筆餐飲業收購案。

潘娜拉在美國擁有近2千家門市，所推出的現做麵包，吸引注重健康的消費者。該公司一直設法加強顧客的忠誠度，包括推出販售亭，以減少顧客等待時間，也擴大外送服務。該公司過去6季的獲利都優於市場預期，今年第1季的營收成長5.3%。