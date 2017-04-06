擴大事業版圖 JAB出天價併購潘娜拉麵包店
2017-04-06 19:53
為了擴大事業版圖，美國連鎖咖啡店Caribou Coffee的母公司JAB Holdings表示，將以72億美元收購潘娜拉麵包店（Panera Bread）。（美聯社）
〔記者盧永山／台北報導〕為了擴大事業版圖，美國知名連鎖咖啡店Caribou Coffee和甜甜圈連鎖店Krispy Kreme Doughnuts的母公司JAB Holdings表示，將以每股315美元現金、總價72億美元，收購潘娜拉麵包店（Panera Bread），較後者3月31日收盤價溢價20.3%。週三潘娜拉股價大漲14.2%至312.94美元。
由德國億萬富豪雷曼家族（Reimann）控制的JAB，近年來已透過一連串的併購，建立了龐大的咖啡和食品連鎖帝國，包括併購綠山咖啡公司（Keurig Green Mountain）。
JAB也將承擔潘娜拉的3.4億美元債務，使得總收購金額達75億美元。若這筆交易能如期在今年第3季完成，將成為美國史上最大筆餐飲業收購案。
潘娜拉在美國擁有近2千家門市，所推出的現做麵包，吸引注重健康的消費者。該公司一直設法加強顧客的忠誠度，包括推出販售亭，以減少顧客等待時間，也擴大外送服務。該公司過去6季的獲利都優於市場預期，今年第1季的營收成長5.3%。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 鯊魚的報仇！貴婦3餐吃魚翅走鐘變這樣...
- 罕見！ 美國在川習會前 三提「台灣關係法」
- 斗南菜市場民宅火警 買菜民眾虛驚一場
- 醫訊》亞大醫院、社區攜手 健康園遊會顧健康
- 香港輕軌電車翻車 14人受傷
- 伊能靜喜曬3口幸福同框照 小米粒這個表情超搶鏡！
- NBA》羅德曼談勇士「湯普森比柯瑞重要」
- 殯葬管理條例初審通過 低收入戶殯葬免收費
- 老兄弟羅曼 最快週日登板
- 穿了30年 警察制服要改了
- 余天和余帝大和解... 與豬哥亮失和最遺憾
- 遊覽車開上鳳凌廣場 地面彩光強化玻璃毀了
- 草屯平林農園叫渴 力爭補助設圳
- 國民黨黨代表選舉 桃園應選51席、85人領表
- （影片）美高中生神翻拍拉拉鍊 肖想艾瑪史東當舞伴
- Gary跳級閃婚他們最後一刻才知 前女友宋智孝當時人在...
- 吳思賢招認大男人 邵雨薇爆：他真的很愛我
- 竹市免費公車5線停駛 整併優化
- （獨家）豬哥亮轉換心情 改聽這個好跳tone
- 花壇復育窗螢 今年數量倍增
- MLB》鏖戰13局 史普林格三分砲助太空人開季3連勝 （影音）
- 「掏槍算什麼」 春風爆紅前受訪自揭黑史
- 北市大樓晚間傳火警 民眾煮食不慎險釀災
- 孫蔣銅像去留 中山大成立處理委員會
- 仁和國小龍鳳獅隊 全國賽三冠王
- 春風爆父遭砍 爆料者嗆「謊話」
- （影音）許瑋甯新片裸背床戰 外公看完這樣說…
- 北市減塑新制 最快明年超商塑膠袋可當垃圾袋
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan would welcome F-35 jet sales: ministry
- 籃網「甩尾」 豪哥23分鐘砍16分
- 哭了！ 來自天堂的微笑 希斯萊傑紀錄片預告釋出
- 換裝未採多數決 韓警去年天怒人怨
- 《一例一休挨批一國兩制》私幼園長兼教師 北市目前不罰
- 女星為戲扮醜 街拍竟被路人傷透心
- （影音）鄭秀文談劉德華：他一天比一天好
- 男星輪番大戰4女神 關鍵時刻竟軟了…
- 中職》走出茶壺風暴 隊長高國輝信心喊話：富邦悍將加油！
- 紅線夜間可停機車 將擴及巷道
- MLB》伸卡球使用率100％ 金鶯終結者連50場救援成功
- 週日前全台暖熱少雨！ 下週起恐有降雨
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：擴大事業版圖 JAB出天價併購潘娜拉麵包店
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分