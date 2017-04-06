中磊高畫質網路攝影機 獲德國紅點設計大獎
2017-04-06 19:20
〔記者王憶紅／台北報導〕中磊（5388）今（6）日宣佈，公司產品RC8522高畫質網路攝影機，榮獲素有「工業設計界奧林匹克」美譽之德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）。中磊此次是從54國、逾5500件參賽產品中脫穎而出，以創新設計及產品效能獲得評審青睞。中磊總經理王煒表示，產品榮獲紅點設計大獎，實為對中磊多年累積的產品創新實力之肯定。
中磊表示，近年來於產品工藝設計上屢獲國內外大獎，包括德國iF設計獎、紅點設計獎及台灣金點設計獎等殊榮。
中磊指出，此次榮獲紅點設計獎之RC8522高畫質網路攝影機，採獨特三段式折疊底座，可因應不同環境需求，調整監控視角，擺脫既有設計框架，圓弧流線設計宛若時尚配件，展現細膩品味及精品風格。
RC8522網路攝影機藉由AI人工智慧技術，具臉孔辨識、移動偵測與排除錯誤警報等智慧影像分析功能，為智能科技與工藝美學的完美呈現。此外，DWS07N智慧型門窗感應器，同時以卓越效能及極簡幾何外觀設計，亦獲得此次紅點設計大獎，展現中磊於智慧家庭市場之產品實力。
紅點設計獎（Red Dot Design Award）是由德國著名設計協會Design Zentrum Nordrhein Westfalen於1955年創立，被視為當代工業設計之指標性獎項，為世界三大設計獎之一。每年邀請40位國際設計專家擔任評審，依創新表現、功能性、人體工學、耐用程度、直覺易用、環保、產品周邊系統整合、造型品質以及情感與象徵內涵為評分準則。
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