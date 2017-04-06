威力彩、今彩539 開獎囉！

2017-04-06 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月06日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：01、02、07、33、36、37，第二區：05。

38樂合彩：01、02、07、33、36、37 。

今彩539：06、09、21、35、36。

39樂合彩：06、09、21、35、36。

3星彩：644。

4星彩：0781

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」