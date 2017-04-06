威力彩、今彩539 開獎囉！
2017-04-06 20:58
〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月06日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：01、02、07、33、36、37，第二區：05。
38樂合彩：01、02、07、33、36、37 。
今彩539：06、09、21、35、36。
39樂合彩：06、09、21、35、36。
3星彩：644。
4星彩：0781
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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