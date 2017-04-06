台積電共同執行長魏哲家 當選TSIA理事長
2017-04-06 18:22
〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣半導體產業協會（TSIA）今天下午舉行第11屆理監事選舉，結果由台積電共同執行長魏哲家接替現任的盧超群，順利當選新任理事長，這也是繼張忠謀、蔡力行之後，台積電人馬第3位出任TSIA理事長職位。
台灣半導體產業協會今舉行第11屆會員大會，重頭戲就是改選理監事，魏哲家以超過400多票第一高票蟬聯理事，聯電執行長顏博文、鈺創董事長盧超群第2高票居次，聯發科副董事長謝清江、力晶創辦人黃崇仁、華邦電總經理詹東義、南亞科總經理李培瑛獲票數均超過300票高票當選理事。
新改選出的15位理事隨後選出新任理事長，由魏哲家順利當選台灣半導體協會的新任理事長。不過，魏哲家態度低調，以「還不熟悉會務為由」，不接受媒體採訪。執行長仍為伍道沅、監事長為漢民科技代表詹益仁。詹東義辭常務理事改任理事。
勇於說話的黃崇仁則建議政府，台灣的半導體產業是全球最具競爭力的，希望政府多協助產業解決土地、水與電的供給問題。
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