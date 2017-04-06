黃崇仁：中國投入DRAM產業已難與台廠競爭
2017-04-06 18:26
〔記者洪友芳／新竹報導〕力晶集團創辦人黃崇仁今天現身台灣半導體產業協會理監事改選的場子，他表示，中國投入DRAM產業除了投資成本之外，還要有技術與專利，他直言，20奈米製程是成本差異很大的分水嶺，中國不可能補貼到底，換言之，現階段看來，中國投入DRAM產業已很難與台廠競爭，不具有威脅性。
黃崇仁認為，既有的DRAM廠的設備已折舊攤提都到一定階段，成本較新進入廠商來得低，新進入廠商除了投資設備金額龐大，單位成本也是舊供應廠商的兩倍，進入20奈米製程的投資額更大，這分水嶺對新進廠商來說很難跟台廠競爭。
除了投資龐大與成本差異之外，黃崇仁認為，DRAM廠還有技術與專利的問題，中國要得到美光或韓系廠商直接授權很難，川習會在即，美國要求中國要遵守WTO，這代表中國不可沒有原廠授權，不能生產DRAM。
儘管中國政策積極透過補貼扶植半導體業，但黃崇仁表示，補貼是有限度的，不可能生產兩顆DRAM就補貼一顆；對於挖角記憶體人才，他認為這確實是嚴重的問題，但台灣政府、美光都已積極介入，也有相關的措施展開因應中，相信會有嚇阻效果。
對於DRAM市況，黃崇仁指出，DRAM產業不只會旺到今年底，他認同如果沒有新的DRAM晶圓廠出現，DRAM產業景氣明年還會更好，缺口甚至會比今年更大，主要是因DRAM應用市場已從PC端擴大到其他，包括一些SIP產品，整體DRAM產業太夯，力晶產能都不夠客戶需求，後續計畫小規模擴產。力晶目前產能滿載，今年營運將比去年成長。
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