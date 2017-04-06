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中美晶3月營收51.45億元 月增率17.4％

2017-04-06  17:21

〔記者張慧雯／台北報導〕中美晶今（6）日公告3月營收達51.45億元，月增率17.4%，年增率高達110.8% ! 其中，太陽能產品營收為10.68億元，月增率2.2 %，年減率12.0 %。

中美晶今年第一季營收達135.77億元，與去年第四季相較成長38.9%，較去年同期則成長91.5%，季營收創歷史新高紀錄，不過，太陽能產品第一季累計的營收達29.96億元，較上季微幅衰退5.3 %，與去年同期相較衰退13.0%。

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  • 中美晶3月營收持續增長，季營收更寫下新紀錄。（中美晶提供）

    中美晶3月營收持續增長，季營收更寫下新紀錄。（中美晶提供）

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