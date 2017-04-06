遊戲股新兵報到 唯數7日登錄興櫃

2017-04-06 16:40

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股新兵報到！文創IP整合服務商唯晶數位（6626）將於4月7日正式登錄興櫃，唯數指出，台灣手遊市場走向IP（智財）行銷時代，重點IP遊戲市佔率高，去年起策略轉向專注重點遊戲，今年獲利躍升，下半年更看好東南亞與日本市場，海外營收將有機會挑戰30%。

唯數成立於2013年12月，是一家專注於文創IP整合的手機遊戲公司，主要營運項目為手機遊戲研發與代理，股東包括文創業者霹靂、遊戲同業鈊象，與國內創投如中華開發、國發基金、工研院創新基金等。

公司成立的首發遊戲《霹靂江湖》在2014年11月推出即在台灣創下多項運營紀錄，不但累計總營收金額超越新台幣15億元，成為iOS以及Android遊戲最高營收排行榜首，迄今下載人數超過300萬人次。

2016年全年合併營收為7.4億元，稅後淨利為0.63億元、每股稅後盈餘（EPS）為4.19元。唯數表示，今年以來受惠於重點遊戲《RO仙境傳說》熱賣，先前推出的遊戲，如《霹靂無敵》、《RO WEB》及《三國戰紀OL》的持續貢獻，2017年1-2月月營收為1.59億元，年增56%。

總經理許書綺表示，由於競爭激烈，目前台灣手遊市場呈現大者恆大的趨勢，過去代理模式只要取得遊戲代理就可以有獲利的時代已經結束，未來遊戲業者必須具有運營與開發能力，才能持續在市場成功。