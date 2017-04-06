| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑欠大筆債務 中和里長傳割腕自殺送醫
 首頁 > 財經

遊戲股新兵報到 唯數7日登錄興櫃

2017-04-06  16:40

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股新兵報到！文創IP整合服務商唯晶數位（6626）將於4月7日正式登錄興櫃，唯數指出，台灣手遊市場走向IP（智財）行銷時代，重點IP遊戲市佔率高，去年起策略轉向專注重點遊戲，今年獲利躍升，下半年更看好東南亞與日本市場，海外營收將有機會挑戰30%。

唯數成立於2013年12月，是一家專注於文創IP整合的手機遊戲公司，主要營運項目為手機遊戲研發與代理，股東包括文創業者霹靂、遊戲同業鈊象，與國內創投如中華開發、國發基金、工研院創新基金等。

公司成立的首發遊戲《霹靂江湖》在2014年11月推出即在台灣創下多項運營紀錄，不但累計總營收金額超越新台幣15億元，成為iOS以及Android遊戲最高營收排行榜首，迄今下載人數超過300萬人次。

2016年全年合併營收為7.4億元，稅後淨利為0.63億元、每股稅後盈餘（EPS）為4.19元。唯數表示，今年以來受惠於重點遊戲《RO仙境傳說》熱賣，先前推出的遊戲，如《霹靂無敵》、《RO WEB》及《三國戰紀OL》的持續貢獻，2017年1-2月月營收為1.59億元，年增56%。

總經理許書綺表示，由於競爭激烈，目前台灣手遊市場呈現大者恆大的趨勢，過去代理模式只要取得遊戲代理就可以有獲利的時代已經結束，未來遊戲業者必須具有運營與開發能力，才能持續在市場成功。

廣告
  • 唯晶數位總經理許書綺表示，由於競爭激烈，目前台灣手遊市場呈現大者恆大的趨勢，過去代理模式只要取得遊戲代理就可以有獲利的時代已經結束，未來遊戲業者必須具有運營與開發能力，才能持續在市場成功。（記者張慧雯攝）

    唯晶數位總經理許書綺表示，由於競爭激烈，目前台灣手遊市場呈現大者恆大的趨勢，過去代理模式只要取得遊戲代理就可以有獲利的時代已經結束，未來遊戲業者必須具有運營與開發能力，才能持續在市場成功。（記者張慧雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：遊戲股新兵報到 唯數7日登錄興櫃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
    市場動態
  • 五月帶媽媽遊關島抽iRobot
  • 媽祖加持 Acer推限量筆電
  • 法國女人的香氣秘密！
    • 更多市場動態 »
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.