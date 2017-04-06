整流二極體德微 三月營收歷史新高

2017-04-06 16:17

〔記者陳柔蓁／台北報導〕整流二極體德微科技（3675）公佈 2017年3月合併營收為新台幣1.18億元，年增率25.18%，為歷年單月新高紀錄；累計今年前3個月合併營收3.24億元，年增率27.73%。

德微2016年底以來調整產品配置，以及車用二極體出貨量明顯提昇、並優於預期，故3月份營收月增18.06％、年增25.18％。

德微自2013年即投入車用二極體開發，產品出貨由過去汽車補修市場的小量出貨，至今已成為一線車廠認證之優質產品，並自行研發製造之真空焊接爐自動生產線，公司預估今年車用二極體全年出貨量將可倍增。