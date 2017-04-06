2月商業景氣下滑綠燈 估4月轉回黃紅燈

二月商業景氣下滑至綠燈。（圖由商研唍提供）

2017-04-06 15:35

〔記者黃佩君／台北報導〕商研院今發布商業景氣燈號，2月商業服務業景氣因農曆年結束等效應微幅下修，自1月的黃紅燈下滑，維持代表穩定的綠燈，預估3月因旅遊淡季也將維持綠燈；不過4月受惠清明連假效應及旅遊觀光業兒童節促銷，預計將轉回景氣熱絡的黃紅燈。

商研院表示，國內零售及餐飲受農曆年連假結束等效應影響下滑，2月商業服務業景氣指標分數微幅下調至103分，燈號自1月的黃紅燈轉換為代表「穩定」的綠燈。2月微幅下修，代表國內批發業營業額成長雖有表現，卻無法抵銷零售與餐飲消費下降力道。

3月則進入出口及國內旅遊傳統淡季，整體商業服務業表現受出口動能與民間消費放緩影響，預估景氣指標分數下修至102分，燈號維持綠燈。但美國聯準會已於3月中旬升息，代表景氣已有趨向過熱現象，可能有助於拉升我國批發業績。

而4月份則因受惠國內清明連假效應，拉抬伴手禮及零售購物熱潮；而觀光及遊樂園業者也因為兒童節推出優惠行程，刺激零售及餐飲業績表現。批發業則受益於對美、歐、日等國際市場持續熱絡，帶動出口動能，整體商業服務業指標分數上調至104分，燈號轉回代表「趨向熱絡」的黃紅燈。