宏達電第一季營收145.3億元 年減1.96％

2017-04-06 16:25

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC今（6）日公布2017年3月份自結合併營業收入。2017年3月份自結合併營業收入達52.0億元，月增11.3%，及1至3月份累計自結合併營業收入為145.3億元，年減1.96%。

3月營收較2月成長，主要受惠旗艦手機HTC U陸續出貨，但第一季表現仍較去年同期弱。