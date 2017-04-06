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文曄18.97億元併購宣昶 股份轉換基準日暫訂10/1

文曄以18.97億元併購宣昶　暫訂10月1日為股份轉換基準日。（記者洪友芳攝）

2017-04-06  15:30

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄科技（3036）與宣昶（3315）今天分別召開董事會，會中決議依據企業併購法相關規定進行股份轉換，由文曄支付現金對價，以取得宣昶全數已發行的股份，股份轉換完成後，宣昶將成為文曄百分之百持股的子公司。現金對價為每股新台幣27元，總計斥資18.97億元取得宣昶全數已發行的股份，溢價逾4成。此案待雙方股東會通過並完成相關法律程序後生效，暫訂今年10月1日為股份轉換基準日。

宣昶去年合併營收約為118.16億元，營業利益率約為1.04%，稅後純益約為1.00億元，稅後基本盈餘為1.43元。現有代理線包括IDT（Integrated Device Technology）、Qualcomm Atheros（高通）、Richtek（立錡）、M-Star（晨星）、OmniVision（豪威）、MPS（芯源）等半導體產品，與文曄既有產品線重疊性極低，且所代理產品線的應用市場廣泛，可以與文曄形成互補與綜效。

文曄表示，宣昶加入文曄後，將可共享文曄營運規模的經濟效益，透過文曄長期於亞太地區深耕的客戶基礎及完整布建的營運管理平台，例如經驗豐富的物流與倉儲管理、廣泛深入的營業據點與行銷能力，可加速擴展宣昶海外業務，將對其現有產品切入中國、韓國、東南亞市場提供相當助益，進而產生併購的綜效與提升整體股東權益。

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