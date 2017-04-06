三大法人賣超5億 外資賣超0.7億
2017-04-06 15:05
台股集中市場三大法人外資、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣5.44億元。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣5.44億元。
外資今天賣超0.77億元，投信賣超5.23億元，自營商買超0.56億元。三大法人合計賣超5.44億元。
台股今天跌51.68點，收在9897.80點，成交值新台幣896.55億元。
|106年04月06日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,077,625,250
|881,393,355
|196,231,895
|自營商（避險）
|3,423,131,672
|3,563,460,895
|-140,329,223
|投信
|674,670,790
|1,198,076,138
|-523,405,348
|外資及陸資
|25,945,552,635
|26,022,553,550
|-77,000,915
|合計
|31,120,980,347
|31,665,483,938
|-544,503,591
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