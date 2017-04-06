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三大法人賣超5億 外資賣超0.7億

台股集中市場三大法人外資、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣5.44億元。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-04-06  15:05

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣5.44億元。

外資今天賣超0.77億元，投信賣超5.23億元，自營商買超0.56億元。三大法人合計賣超5.44億元。

台股今天跌51.68點，收在9897.80點，成交值新台幣896.55億元。

106年04月06日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,077,625,250 881,393,355 196,231,895
自營商（避險） 3,423,131,672 3,563,460,895 -140,329,223
投信 674,670,790 1,198,076,138 -523,405,348
外資及陸資 25,945,552,635 26,022,553,550 -77,000,915
合計 31,120,980,347 31,665,483,938 -544,503,591

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