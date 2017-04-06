醜比頭、蛋黃哥爆紅推手 飛耀文創明興櫃掛牌

2017-04-06 15:19

〔記者張慧雯／台北報導〕文創股新兵登場！醜比頭、蛋黃哥爆紅推手飛躍文創（6627）預計明（7）日登錄興櫃，興櫃參考價格為55元。

飛躍文創成立於2011年4月，資本額2.11億元，主要營業項目為取得授權商肖像授權，透過創意團隊發想設計銷售肖像商品、策劃舉辦肖像展覽及肖像主題餐廳設計規劃等，2016年自結營收3.45億元，稅後淨利0.56億元，每股稅後盈餘（EPS）3.9元。

飛躍文創肖像商品銷售主要從日本、美國或台灣，取得卡通或漫畫人物肖像授權，由飛躍文創進行產品設計，將肖像運用至OEM/ODM產品，例如玩具、文具、生活用品等，主要客戶有全家超商、萊爾富超商、SONY、華碩等知名公司，產品主要應用於超商集點活動贈品，及品牌商產品促銷贈品等。

近年所操作肖像商品有「全家-KOBITOS農場物語醜比頭小植栽」、「全家-Pixar皮克斯大明星FUN手雙色筆」、「全家-宇宙人2部曲宇宙人合金車」、「萊爾富-探險活寶集點大蒐秘」、「華碩-Asus ZenPhone Zenny絨毛娃娃」、「全家-就愛FUN一起疊疊磁鐵公仔」、「全家-蛋定好時光蛋黃哥大車隊」、「萊爾富-航海王杯緣公仔」，及近期與知名平面設計施聶永真合作的「全家-彩色生活節」等。

飛躍文創藉由過往操作肖像商品的成功經驗，自2013年起，跨入肖像展覽領域，取得熱門肖像授權籌辦展覽，從肖像選擇、展覽活動發想、舉辦展覽、周邊肖像商品銷售等，都由公司獨立完成。

近3年所舉辦展覽有「ROBOT KITTY未來樂園機械展」、「阿朗基愛旅行」、「蛋黃哥懶得展」及「Kumamon 熊好來逗陣」等，其中2015年12月「蛋黃哥懶得展」台北場更創下20萬參觀人次，門票及周邊商品銷售進帳超過7千萬元的好成績，除已至高雄、台中展出外，並計畫移展至中國大陸上海、北京等城市。