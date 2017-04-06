綠能3月營收成長 月增率8.7％

2017-04-06 14:46

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能3月合併營收新台幣9.3億元、月增率8.7%。去年營收達26.27億元。

綠能表示，雖然太陽能市況不佳，但綠能調整產品組合以應對市場變化，並與財務穩健長期客戶合作，以銷售利基產品優先，使產線效率最佳化。綠能自有產能利用率維持9成。

綠能也說，雖然產業預期中國政策可能在2017年中推升太陽能需求，但將持續依市場趨勢調整營運組織，以高階長晶事業為主，下游模組開發為輔，快速發展高階市場利基。