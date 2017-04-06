核二裝載池改建過關 搶今夏供電！

2017-04-06 14:23

［記者林筑涵／台北報導］核二廠1號機去年大修面臨燃料池爆滿問題，台電因此提出「裝載池改建」申請案，規劃將裝載池改作為用過燃料貯存空間。今獲得原能會審查過關，最快下週開始動工，預計兩個月施工期，搶在今年夏天投入供電行列。

核二廠1號機去年11月因燃料池滿池，大修時燃料棒無法退出而停擺。對此，台電提出裝載池改建案，希望透過增加格架方式，將裝載池改為存放用過燃料棒的空間。而今日原能會公告，通過核二1號機裝載池改建案。

台電發言人林德福表示，目前仍須待台電收到原能會正式公文，且依據審查意見送交此案的安全分析報告修正版，走完程序仍需要一兩天時間。不過，林德福說，目前機械、工具等施工設備已抵達廠區就緒，一切等原能會發出施工許可，即可「馬上動工」，預估改建工程需要兩個月，而最快可於下週開始施工。

值得注意的是，核二1號機裝置容量達98.5萬瓩，夏季約佔3％備轉容量率，加上近年供電吃緊，未來核二1號機的裝載池改建是否如期完工也備受關注。