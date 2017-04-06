國際熱錢湧入 外資首季淨匯入達93億美元

2017-04-06 14:10

〔記者王孟倫／台北報導〕台股短線多空交戰，市場高度關注外資動向。根據金管會最新統計，今年一到三月外資淨匯入達92.8億美元，折合台幣約2千8百多億元，這也是外資連續第三個月淨匯入。

金管會證期局表示，三月單月外資淨匯入33.2億美元，匯入資金主要以買股為主，若以集中市場為例，外資當月淨買超604億元新台幣，對台股大盤上漲有一定助益。

國內投信主管指出，外資這波加碼台股是又急又猛，由於資金大舉湧入台灣，也推升新台幣兌美元匯率第一季就升值超過6%。

尤其，根據統計，外資今年首季就淨匯入92.8億美元，才三個月時間，就比去年一整年外資淨匯入55.6億美元還多。此外，外資首季也淨買超台股1656億元。

外資近期是否可能轉匯出賣股？證期局官員表示，外資法人有其投資策略或布局考量，資金自然有進、也會有出；現階段來看，外資雖然持續淨匯入台灣股市，但未來也可能會調節持股或賣出匯出。

金管會官員強調，台股基本面良好、殖利率佳，因而能吸引外資法人進場，同時間，本土投資人對台股投資比重，也逐漸增加，顯示市場信心逐漸回籠。