市調：Micro LED潛在市場規模達300~400億美元

繼傳統LCD（液晶）、OLED後，新一代顯示技術Micro LED吸引蘋果、索尼與全球顯示器供應鏈關注與投入。（記者陳梅英攝）

2017-04-06 13:59

〔記者陳梅英／台北報導〕繼傳統LCD（液晶）、OLED後，新一代顯示技術Micro LED吸引蘋果、索尼與全球顯示器供應鏈關注與投入。根據TrendForce LED最新研究指出，廠商間正在努力克服Micro LED的高製造成本，推動Micro LED發展。若以全面取代現有液晶顯示器的零組件規模來推估，包括背光模組、液晶、偏光板等，Micro LED未來的潛在市場規模約可達300~400億美元。

LEDinside研究協理儲于超表示，Micro LED在各應用別採用的LED晶片大小、巨量轉移方式、驅動方案都有所不同，因此能創造的市場規模尚難估算，但若以取代現有顯示器的零組件的規模來推估，市場規模仍不容小覷。

以目前大廠的動態來看，今年索尼在CES展出的Micro LED顯示器 ─ CLEDIS已在解析度、亮度、對比都有極佳的表現，已為Micro LED商品化之路邁進一大步。

不過，根據LEDinside統計，目前Micro LED顯示技術上帶來的製造成本仍高達現有顯示產品的3~4倍，因而廠商正積極透過增加產品附加價值，以及改善晶片、轉移技術良率以達到成本下降目標，估計若要取代現有LCD產品還需3~5年的時間。

儲于超指出，Micro LED製造成本居高不下，原因在於相關技術瓶頸仍待突破，如良率的提升、「巨量轉移」（Mass Transfer）技術等，且由於涉及的產業橫跨LED、半導體、面板上下游供應鏈，舉凡晶片、機台、材料、檢測設備等，都與過去的規格相異，提高了技術的門檻，而異業間的溝通整合也增加了研發時程。

除了力求降本外，廠商也積極開發Micro LED的附加價值。儲于超表示，Micro LED製造過程中關鍵的巨量轉移技術，可用來轉移微型 LED，同時也可轉移感測器等微小電子元件，讓Micro LED的應用更添想像空間。未來無論在車用顯示、VR裝置，甚至是AR投影、光學感測、指紋辨識等領域，都有機會是Micro LED技術大放異彩的舞台。