受匯率影響 外資：台積電Q1營運支出多2.5％
2017-04-06 13:52
〔記者羅倩宜／台北報導〕第一季台幣強升，亞系外資在最新法人報告中指出，不少電子類股受到打壓，僅記憶體及感測晶片表現較佳，其他包括手機零組件、太陽能、網通等族群，第一季營收均不如預期。外資預估，權值股台積電（2330）受匯率影響，營運支出（OPEX）第一季將上升最多達2.5個百分點，營收可能下滑2個百分點。
各家廠商三月營收已陸續公佈，亞系外資表示，第一季電子類股受到匯率影響，業績不如預期。二月份已因春節工作天數減少導致營收下降，三月受匯率影響，進一步落後。約有近半數電子廠，第一季營收僅達外資預估的6成。
其中PC/智慧手機零組件、太陽能、網通供應商等三大類股，營收落後最多；宏達電（2498）、鴻準（2354）等個股，三月營收必須月增7成甚至2倍以上，第一季業績才可能達到外資預期。營收遙遙領先的個股，則有記憶體矽智財廠力旺（3529）及感測晶片廠神盾（6462），即使三月營收月減七成，第一季業績仍能達標。
外資表示，台幣升值已對科技廠第一季獲利造成壓力。以台積電為例，9成營收以美元計價，公司去年底推出第一季財測時，台幣兑美元仍在32價位，如今台幣升值5%以上，可能造成台積電營收下滑2個百分點，毛利率最多可掉2個百分點。營運支出（OPEX）也將隨之上升：若以匯率變動5%及OPEX中有5成以美元計算來看， 第一季營運支出可能提高2.5個百分點。
但亞系外資強調，第一季的利空應已反映得差不多，蘋概股如日月光（2311）及台積電（2330接下來將有表現。
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