攻萬點又落空！大立光扯後腿 台股終場下跌51點
2017-04-06 13:47
今天台股衝萬點再度功敗垂成，終場跌破9900點關卡，收9897.8點，下跌51.68點，成交值896億元。（資料照，記者王孟倫攝）
〔記者陳永吉／台北報導〕美國聯準會（Fed）今晨公布聯邦公開市場委員會（FOMC）3月決策會議紀錄，委員表態將於今年逐步縮減4.5兆美元的資產負債表，這表示今年美國升息腳步可能較預期為快，導致美股開高收低，來回超過200點，衝擊今天台股衝萬點再度功敗垂成，終場跌破9900點關卡，收9897.8點，下跌51.68點，成交值896億元。
台股衝萬點僅差一步之遙，昨晚美股開盤一度大漲逾200點，市場原樂觀今天台股有機會衝上萬點，不料卻因為FOMC公布3月決策會議紀錄而豬羊變色，此外川普稅改可能因為行政、立法機構溝通不順，可能延後，使得美股進一步受創。
除了美股因素外，受到蘋果新機i8可能延到今年11月才能上市影響，今天蘋概股相對弱勢，股王大立光（3008）帶頭下殺，終場大跌220元，漲多的光學股開高後全面走弱，使得光電類股今天跌幅達2.3%表現最為弱勢。
此外短線漲多的小型股包括飛宏（2457）、康控-KY（4943）等股價今天也相對疲弱，跌幅都超過4%；電子股中僅有矽晶圓漲價題材的環球晶（6488）、台勝科（3532）表現強勢，漲幅超過3%，以及NOR Flash漲價效應，旺宏（2327）受惠，旺宏今天不畏分盤交易影響，股價持續上漲。
法人表示，由於台灣4月中可能不會被列入外匯操縱國，熱錢可能開始撤退，今天新台幣已經大貶逾1角，反映這樣的事實，如此台股短線要攻上萬點恐有難度，加上首季財報匯損問題，建議短線操作要審慎為之。
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