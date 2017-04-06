首季買賣回春 顏炳立：冬天裡偶見的陽光 房價還未見底

面對第一季買賣移轉棟數回春，戴德梁行董事總經理顏炳立認為「只是冬天裡偶見的陽光」，不要誤以為夏天來了（記者徐義平攝）

2017-04-06 13:30

〔記者徐義平／台北報導〕面對第一季買賣移轉棟數回春，戴德梁行董事總經理顏炳立認為「只是冬天裡偶見的陽光」，不要誤以為夏天來了，他指出以目前第一季全台推估6萬餘棟，全年推估25-26萬棟，仍會維持相當低量，因此，斷言今年仍是建案降價讓利的一年，倘若讓利微量，房市則會持續緩跌並未見底。

戴德梁行今早舉行第一季商用不動產記者會，顏炳立對於今年房市狀況，認為最大的關鍵因素在「價格」，倘若不讓價就會面臨無量，尤其是目前預售屋已出現價格破壞，凸顯目前新成屋以及中古屋開價不合理，以「華固名鑄」為例，目前傳出預售時每坪成交價210~220萬元，以常理判斷，屋齡已經超過十年的「帝寶」怎麼可能賣超過200萬元。

顏炳立進一步解釋，目前房地產已非投資獲利的熱門商品，而且價格還未見底，預計明年還會持續緩跌，倘若以全年買賣移轉棟數做為觀察指標，30萬棟是個基準，倘若全年移轉量還在30萬棟以下，代表價格還未見底，若突破30萬棟，介於40萬棟間，價格才是真正落底，處於盤整階段，若是突破40萬棟，加上政策點火，房市才有慢慢加溫的跡象。

此外，對於房市看法，戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達則點出另一個隱憂，也就是過往三年申請建照蓄積的新屋，因建商拖長工期，並未全數釋出，因為未來幾年還是有大量餘屋堆疊的壓力，以此論點，他認為今年建案降價的幅度會比去年還要大。